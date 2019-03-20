ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации россиян международными наблюдателями

Миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине от БДИПЧ ОБСЕ подала ЦИК список из 24 граждан РФ для аккредитации с целью мониторинга выборов в Украине.

Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены комиссии приняли на заседании.

Как отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, в комиссию 15 марта поступило заявление от БДИПЧ ОБСЕ о регистрации 24 граждан РФ официальными наблюдателями на выборах президента Украины.

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Она подчеркнула, что, согласно законодательству, международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта.

Таким образом, Центризбирком отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации наблюдателей.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

В свою очередь директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование этим решением. По ее словам, запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

6 февраля в МИД Украины отметили, что не примут заявки ни от одного владельца паспорта гражданина РФ для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В министерстве заявили, что отказ в регистрации не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал отдать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

В свою очередь, 8 февраля в МИД России сообщили, что решили воздержаться от направления в Украину российских граждан для наблюдения за выборами как долгосрочных наблюдателей.

27 февраля в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что намерены подать Украине список краткосрочных наблюдателей для аккредитации из всех стран-участниц, в том числе из России.

Краткосрочные наблюдатели должны приехать в Украину за несколько дней до голосования и наблюдать непосредственно за процессом голосования.

15 марта пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил, что миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине от БДИПЧ ОБСЕ подала в ЦИК список из 24 граждан РФ для аккредитации с целью мониторинга выборов в Украине.