У главы одного из избирательных участков Харьковщины пропала печать

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

Секретарь избирательного участка в селе Раздолье (Харьковская область) заявила правоохранителям, что глава участка потеряла печать. Открыто уголовное дело.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Первомайский отдел полиции 22 марта. Правоохранители прибыли на место и опросили участников и свидетелей инцидента.

«Председатель избирательного участка пояснила, что последний раз она пользовалась печатью 20 марта. 22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы относительно охраны публичного порядка во время выборов. Уже прибыв в Первомайского отдела полиции женщина обнаружила отсутствие печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, председатель объяснить не может», - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ч. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к ней лиц.

Ранее в МВД сообщали, что охрану на президентских выборах 31 марта будут обеспечивать 130 тысяч полицейских и нацгвардейцев.