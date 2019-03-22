В Нацполиции назвали самые распространенные схемы подкупа на выборах

При проведении якобы соцопросов граждан убеждают голосовать за «нужного» кандидата.

В Национальной полиции назвали самые распространенные схемы влияния на волеизъявление избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе сообщил о четырех таких схемах.

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«Можно выделить четыре схемы подкупа. Это сбор личных данных граждан при проведении социальных опросов, анкетирования, во время которых ставятся вопросы приоритетности для опрошенных кандидатов в президенты. Устанавливается такая приоритетность, а кто сомневается в ней, того так называемые анкетологи пытаются убедить в пользу определенного кандидата. Вторая схема - это схема телефонных звонков с предложением проголосовать за кандидата. Третья схема состоит в предоставлении подарков с агитационной символикой, но если такой подарок стоит более 58 гривен, то это подкуп, а не агитация. Последняя схема, которую мы зафиксировали, - выплата материальной помощи при условии голосования за определенного кандидата», - сказал он.

Цуцкиридзе добавил, что количество уголовных производств, открытых по фактам нарушений избирательного законодательства во время президентской кампании 2019 года по сравнению с 2014 годом, существенно возросла.

Он связывает это с изменениями в законодательстве, поскольку сейчас полиция фиксирует все без исключения заявления о нарушениях. Также, по словам Цуцкиридзе, криминализированы нарушения избирательного законодательства, которые на предыдущих выборах или вообще не подпадали под категорию правонарушений, или не влекли за собой уголовной ответственности.

Цуцкиридзе отметил, что в полиции не считают нынешнюю избирательную президентскую кампанию грязнее предыдущей.

Как сообщал УНИАН, с начала избирательной кампании открыто 189 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства.

По состоянию на 21 марта территориальными органами полиции всего зарегистрировано 3,5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Наибольшее количество таких заявлений и сообщений зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Одесской и Киевской областях.

1,9 тыс. фактов связаны с незаконной агитацией, 490 - с подкупом избирателей, 269 - с хулиганством и др.

Составлены 594 протокола о совершении административных правонарушений, по 661 факту проводится проверка согласно закону «Об обращениях граждан».