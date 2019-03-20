Власть хочет купить старшего избирателя и запугать молодежь – нардеп Тарас Батенко

Действующая власть проводит президентскую кампанию, применяя циничные технологии, в частности подкуп, использование административного ресурса и запугивание молодежи.

Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины заявил глава УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«За стенами украинского парламента происходит президентская кампания с большим элементом цинизма. Власти хотят купить старшего по возрасту избирателя, среднего по возрасту заставила выехать на заработки, а младшего – запугать, чтобы он вообще не пришел на участки. Хочу обратить внимание на масштабную «сетку» фальсификации и подготовку к подкупу избирателей, использование административного ресурса, которые применяет действующая власть. Ничто не может оправдать циничную сетку, которая сегодня бродит по территории Украины. Это – плевок в глаза государства, в демократию, Майдан, гражданское общество», – отметил он.

По словам укроповца, одним из проявлений использования административного ресурса является агитация с помощью информационных материалов за действующего президента Петра Порошенко.

«От Совета регионального развития в Украине по домам разносятся письма в конвертах, где агитируют за действующего президента. Хочу сказать о многочисленных звонках со стороны власти руководителям ОТГ, которые недавно победили, которые являются якобы независимыми и которых убеждают подписаться за действующего президента. Оказывают давление на руководителей советов разных уровней, которых избрал народ», – подчеркнул Тарас Батенко.

В то же время глава УКРОПа сообщил, что на днях во Львовской области начали запугивать молодежь фейковыми сообщениями о проверке и согласовании на участках 30 и 31 марта списка граждан, подлежащих срочному призыву на военную службу. Таким образом, по мнению Тараса Батенко, власть хочет снизить явку избирателей среди молодежи.

«Эти материалы препятствуют свободному волеизъявлению граждан. На них размещена информация, что якобы в апреле этого года начинается призыв на срочную военную службу. В связи с этим в субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, якобы в местах массового пребывания граждан и на избирательных участках будет проверка и согласование списка граждан, подлежащих срочному призыву на военную службу. Что это, как не желание снизить явку людей, молодежи на этих выборах? Что это, как не очередной плевок в украинскую демократию?» – отметил он.