Законы, которые принимает этот состав Рады, не всегда учитывают интересы народа – Кива

Илья Кива не исключает пересмотр решений действующего состава Рады.

Ключевые решения действующего созыва Верховной Рады могут быть пересмотрены в будущем, поскольку этот состав парламента себя дискредитировал.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в эфире телеканала «112», сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Все решения, которые были приняты потерявшим свою моральную силу парламентом, будут неоднократно пересматриваться. Потому, что изменения в Конституцию и те законы, которые сегодня принимаются, они не всегда направлены на улучшения жизни внутри страны. В большинстве своем – это популистские решения, направлены на поднятие электоральной активности или популярности того, или иного политика в обществе перед выборами», - сказал политик.

И.Кива отметил, что многие народные депутат просто не ходят на работу, а те, кто ходит – занимаются манипуляциями.

«Люди могут сказать, что доверие к власти – как законодательной, так и исполнительной, - себя полностью исчерпало. А соответственно, могут ли эти люди сегодня решать судьбу украинского народа? Выданные им мандаты доверия от народа давным-давно закончилось. Конституция менялась много раз, принятие очередного закона, это как махнуть флажком, чтобы набрать дополнительные баллы. Интересы народа не учитываются», - сказал политик.

И.Кива обратился к народным депутатам: «Если вы хотите консолидировать общество, сегодня, в очень сложное время, то дайте ему увидеть будущее для своих детей. В этой стране нет смысла, если нет будущего».