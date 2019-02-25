Зеленский обсудил с представителями Всемирного банка первые шаги в случае избрания президентом

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику.

23 февраля кандидат на пост Президента Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка во главе с директором по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. Участники встречи обсудили основные положения предвыборной программы Владимира Зеленского и его первые шаги в случае избрания главой государства.

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Владимир Зеленский поблагодарил представителей Всемирного банка за помощь Украине, прежде всего, в обеспечении макроэкономической стабильности, реализации ряда реформ, в частности в сфере противодействия коррупции (содействие во внедрении электронных деклараций, создании Антикоррупционного суда).

Также представители Всемирного банка и команды Зеленского договорились о возможном дальнейшем сотрудничестве для достижения общих целей, среди которых - обеспечение верховенства права и антикоррупционная реформа (гарантирование независимости антикоррупционных органов, создание независимого Антикоррупционного суда), запуск рынка земли; содействие в проведении медицинской реформы; фискальная реформа; настоящая реформа газового сектора; запуск доступного кредитования в Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику.