Владимир Зеленский ищет ключевых членов Зе!команды мечты

Зеленский ищет достойных, авторитетных специалистов, лидеров мнений, которые могли бы стать ключевыми членами Зе!команды.



Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский, который является фаворитом предвыборной гонки, обратился к украинцам с просьбой предложить достойных, авторитетных специалистов, лидеров мнений, которые могли бы стать ключевыми членами Зе!команды.

«Именно с учетом ваших рекомендаций будут найдены и назначены специалисты, профессиональные, опытные и талантливые люди, которые шаг за шагом воплотят в жизнь нашу совместную программу «Украина мечты», – сказал он.

Напомним, во время своей интерактивной предвыборной кампании Владимир Зеленский уже обращался за помощью к гражданам. Так, был проведен опрос пользователей соцсетей, по результатам которого определили топ-10 самых болезненных проблем в Украине, которые беспокоят людей. Также путем обсуждения с гражданами и экспертами в различных областях были разработаны основные направления и тезисы его предвыборной программы. Ознакомиться с ней можно по ссылке.