Политолог: Гриценко и Садовый не выиграют выборы президента, их цель – пробиться в парламент

Шансы политиков на президентских выборах не высокие, потому что они не опираются на реальный электорат и не имеют действующих партийных структур, считает эксперт.

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый не стали объединяться, потому что не имеют реальных шансов выиграть президентскую избирательную кампанию.

Принимая участие в выборах президента, у них более реалистичные цели - напомнить обществу о себе и попробовать провести собственные политические силы в будущий парламент, - считает политолог Валентин Гладких.

«Если бы была гипотетическая возможность того, что Садовый, или Гриценко могут выиграть президентские выборы, тогда, я думаю, что перспективы их объединения были бы более вероятными. Но, поскольку ... шансов нет ни у одного, ни у другого - то нет ... никаких мотивов, которые побудили их к объединению», - утверждает политолог.

Шансы политиков на президентских выборах не высокие, потому что они не опираются на реальный электорат и не имеют действующих партийных структур. Гриценко и Садовый более значимые в информационном поле, чем в реальной жизни. А их отчаянные попытки представить себя как альтернативу действующим политикам, выглядят смешно, - считает политолог.

«Они могут нравиться людям, им могут симпатизировать ... Но если у них нет возможности найти своего избирателя, привести этого избирателя проголосовать и защитить результаты волеизъявления - выиграть выборы невозможно ... должна быть привлечена огромная масса людей, нужна действующая партийная структура. У Садового хотя бы есть фракция в Верховной Раде и были какие-то партийные ячейки, но когда мы говорим о Гриценко - то нет такой партии "Громадянська позиція", она существует только на бумаге», - объясняет эксперт.

Валентин Гладких также считает, что электоральное поле Гриценко, Садового и других кандидатов, которые называют себя демократическими - довольно ограничено. И не объединив собственные политические усилия, они будут только конкурировать друг с другом. Но перспективы объединения партий «Самопоміч» и «Громадянська позиція» накануне парламентских выборов, по мнению эксперта, довольно пессимистичны. Гриценко и Садовый пойдут на осенние выборы отдельными колоннами, потому что «у каждого есть свои спонсоры, у каждого есть свои люди, которые хотят попасть в парламент по спискам».

«Они банально не договорятся о совместном списке, о совместной партийной структуре ... о том, кто что будет финансировать и в каких пределах ... кто и как будет распределять и контролировать общий бюджет и каким он будет. То есть, здесь банально множество чисто технических проблем, которые они не в состоянии решить», - объясняет Гладких.