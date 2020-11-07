Словакия с 9 ноября временно ограничит пропуск граждан из Украины из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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«Правительство Словакии внесло дополнения об условиях въезда на территорию своего государства. Ограничения вводятся в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Словацкой Республике и в Украине», - говорится в сообщении.
Словацкие пограничники сообщают, что с 09.00 (по киевскому времени) 9 ноября будет временно закрыт пункт пропуска «Вельке Слеменце», с украинской стороны - «Малые Селменцы». Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска «Убля», с украинской стороны - «Малый Березный».
В пункте пропуска «Вишне Немецкое», с украинской стороны - «Ужгород», пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00 (по киевскому времени).
«Все дорожные при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются на территорию Словакии транзитом, и в соответствии с исключением указа Управления здравоохранения Словацкой Республики или письменным исключением», - отмечают в ГПСУ.
При этом пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.
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