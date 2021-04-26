На мостах в Запорожье установили первую вантовую секцию.

"Это исторический день - в Запорожье установлена первая секция вантового моста через Днепр. Это самый сложный этап строительства запорожских мостов”, - сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

По его словам, на прошлой неделе был завершен монтаж временных опор и проведены испытания крана Lifting LK-800 («Захарий»). На выходных кран успешно доставил 720-тонную 84-метровую секцию моста из Кривой бухты на временные опоры. Уже собраны 4 секции. Параллельно продолжается устройство буронабивных свай, строится съезд с вантового моста, путепровод над кольцом на Хортице и на железнодорожном путепроводе, под которым проходит автотранспортная магистраль.

Кубраков пояснил, что всего через Днепр будет устроено 12 таких почти 800-тонных пролетных секций, по 6 на каждом проезде. После того, как секции соберут и смонтируют в одно пролетное строение, временные опоры демонтируют и освободят русло Днепра. Далее мостовикам и дорожникам останется устроить дорожное покрытие, барьерные ограждения, освещение, провести испытания и, наконец, открыть движение по мосту.

Завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали.

"В сети мне часто случаются конспирологические публикации про вантовые канаты. Напомню, что подрядчик имеет в распоряжении старые ванты - для одного проезда, и новые - уже заказаны и будут доставлены в Украину из Швейцарии. Монтаж вантовых канатов состоится исключительно после их обследования и испытания. За качеством работ следит и подрядчик, и заказчик - Служба автомобильных дорог, и независимый технадзор - австрийская компания iC-consulenten. Все несут ответственность, поэтому заинтересованы в том, чтобы мост прослужил не менее 100 лет", - сказал глава Укравтодора.

Как заверил заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, Запорожский мост будет достроен в этом году.

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Автор: Иван Бойко