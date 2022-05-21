На первом этапе планируется соединить крупные узлы и крупные города.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Украине нужно строить европейскую колею для интеграции в европейскую систему.

Об этом министр сказал в эфире информационного телемарафона.

"Мы понимаем, что европейскую колею нам нужно будет строить в Украине, и соединять свою железнодорожную сеть с европейской. Хотя бы основные узлы должны у нас доходить как европейская колея", - сказал Кубраков.

Кроме того, он добавил, что стратегической целью в будущем является полный переход на европейскую колею, но если сейчас посмотреть на соседнюю Польшу, у них все равно остались линии, где есть еще советская колея.

"То есть будет этапность. На первом этапе мы соединим наши крупные узлы, крупные города... И дальше, где это будет необходимо, мы будем переходить на европейскую колею", - добавил Кубраков.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила работу около половины всех билетных касс, прекращавших ее из-за полномасштабной войны России на Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: