Некоторые рейсы отменили на три дня - с 8 по 10 декабря.

В связи с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайна" в Киеве временно отменяют курсирование некоторых рейсов городской электрички.

Читайте такжеСпутал с девушкой: в России трансгендер пожаловался на изнасилование в электричкеОб этом сообщают на официальной странице "Киевпастранса" в Facebook.

"В связи с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайная" 8, 9, 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", — говорится в сообщении. В заметке добавили список рейсов:

№7410 Борщаговка-Дарница

№7414 Борщаговка-Дарница

№7416 Борщаговка-Дарница

№7418 Борщаговка-Дарница

№7419/7420 Дарница –Дарница

№7421/7422 Дарница –Дарница

№7502-Почайна-Дарница

№7413 Дарница – Киев-Волынский

№7507-Троещина-Почайна.

Также в заметке отметили, что меняется и маршрут электропоездов, а именно:

№7328 Киев-Волынский – Дарница

№7409 – Дарница – Киев-Волынский.

В компании также извинились у пассажиров за временные неудобства.

Напомним, из Киева планируют запустить скоростную электричку до Черкасс. УНИАН также сообщал, что в августе 2021 года "Укрзализныця" обновила подвижной состав поездов и презентовала первые осовремененные вагоны 5-летней программы на Киевском центральном вокзале.

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Автор: Екатерина Малюга