Рейсы отменяют из-за ремонта на путях / фото УНИАН

В связи с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайна" в Киеве временно отменяют курсирование некоторых рейсов городской электрички.

Читайте такжеСпутал с девушкой: в России трансгендер пожаловался на изнасилование в электричкеОб этом сообщают на официальной странице "Киевпастранса" в Facebook.

"В связи с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайная" 8, 9, 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", — говорится в сообщении. В заметке добавили список рейсов:

  • №7410 Борщаговка-Дарница
  • №7414 Борщаговка-Дарница
  • №7416 Борщаговка-Дарница
  • №7418 Борщаговка-Дарница
  • №7419/7420 Дарница –Дарница
  • №7421/7422 Дарница –Дарница
  • №7502-Почайна-Дарница
  • №7413 Дарница – Киев-Волынский
  • №7507-Троещина-Почайна.

Также в заметке отметили, что меняется и маршрут электропоездов, а именно:

  • №7328 Киев-Волынский – Дарница
  • №7409 – Дарница – Киев-Волынский.

В компании также извинились у пассажиров за временные неудобства.

Напомним, из Киева планируют запустить скоростную электричку до Черкасс. УНИАН также сообщал, что в августе 2021 года "Укрзализныця" обновила подвижной состав поездов и презентовала первые осовремененные вагоны 5-летней программы на Киевском центральном вокзале. 

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Автор: Екатерина Малюга