В связи с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайна" в Киеве временно отменяют курсирование некоторых рейсов городской электрички.
Читайте такжеСпутал с девушкой: в России трансгендер пожаловался на изнасилование в электричкеОб этом сообщают на официальной странице "Киевпастранса" в Facebook.
"В связи с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайная" 8, 9, 10 декабря 2021 года с 9:00 до 18:00 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", — говорится в сообщении. В заметке добавили список рейсов:
- №7410 Борщаговка-Дарница
- №7414 Борщаговка-Дарница
- №7416 Борщаговка-Дарница
- №7418 Борщаговка-Дарница
- №7419/7420 Дарница –Дарница
- №7421/7422 Дарница –Дарница
- №7502-Почайна-Дарница
- №7413 Дарница – Киев-Волынский
- №7507-Троещина-Почайна.
Также в заметке отметили, что меняется и маршрут электропоездов, а именно:
- №7328 Киев-Волынский – Дарница
- №7409 – Дарница – Киев-Волынский.
В компании также извинились у пассажиров за временные неудобства.
Напомним, из Киева планируют запустить скоростную электричку до Черкасс. УНИАН также сообщал, что в августе 2021 года "Укрзализныця" обновила подвижной состав поездов и презентовала первые осовремененные вагоны 5-летней программы на Киевском центральном вокзале.