Будет организована работа дублирующего автобусного маршрута.

В Киеве движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Днепр" остановят 5 и 6 апреля (суббота и воскресенье - УНИАН) из-за ремонта Дарницкого путепровода.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Поэтому для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты.

Зато в эти дни будет организована работа дублирующего автобусного маршрута № 1М с интервалом движения до 10 мин. В направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" автобус будет следовать по схеме: вдоль Броварского проспекта, Днепровским спуском, Аллеей Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная". В обратном направлении - тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" - "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Видео дня

5 и 6 апреля поезда метро красной ветки будут двигаться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" в соответствии с графиком движения выходного дня.

Также планируется увеличить количество трамваев №№ 8, 27 и автобусов № 118.

С 7 апреля станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме.

Киевский метрополитен - ремонт Дарницкого путепровода

Движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" планируют закрыть с 8 февраля до 30 ноября в связи с началом реконструкции.

Ремонт Дарницкого путепровода в Киеве начался из-за его износа и необходимости обновления конструкций. В рамках работ планируется замена дорожного покрытия, укрепление опор и восстановление освещения.

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