"Руслан" доставил из аэропорта Тулузы на специальный аэропорт NASA в США спутник для компании Илона Маска.

Украинский транспортный самолет АН-124 "Руслан" доставил из аэропорта Тулузы на специальный аэропорт NASA в США спутник для компании Илона Маска SpaceX.

Об этом сообщила пресс-служба Авиалиний Антонова в twitter.

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"Мы благополучно и вовремя доставили самый крупный спутник, который нам приходилось транспортировать!", – говорится в сообщении.

Вес груза – 55 тонн. Спутник был упакован в специальный контейнер, сконструированный французской авиастроительной компанией Airbus.

АН-124 "Руслан" вылетел из аэропорта Бланьяк и успешно приземлился в Титусвилле, Флорида, на аэродроме, который до 2011 года NASA использовало для отправки в космос шаттлов.

Starlink: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже 13 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 893 аппаратов, и до конца этого года компания Илона Маска планирует выполнить еще два запуска. То есть, к концу года у SpaceX будет без малого 1000 спутников Starlink.

В августе появились первые результаты тестов по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц. Буквально на днях SpaceX получила первого крупного клиента на спутниковый интернет Starlink - Microsoft планирует использовать его преимущества для расширения инфраструктуры Azure.

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

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Автор: УНИАН