Грузооборот транспорта за указанный период уменьшился на 17,1% – до 185,6 млрд т/км, а пассажирооборот - на 54,7% – до 32 млрд пасс./км.

Транспортные предприятия Украины в январе-августе 2020 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 13,4% - до 382 млн тонн, а перевозку пассажиров - на 40,8%, до 1,66 млрд человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, грузооборот транспорта за указанный период уменьшился на 17,1% – до 185,6 млрд т/км.

Пассажирооборот - на 54,7% – до 32 млрд пасс./км.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Хронология событий

По итогам 5 месяцев 2020 года по территории Украины было перевезено 109 440 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте.

12 июня 2020 года была обнародована информация о том, что «Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

Транспортные предприятия Украины в 2019 году увеличили перевозку грузов по сравнению с 2018 годом на 8% – до 674,5 млн тонн, а перевозку пассажиров сократили на 4% - до 4,26 млрд человек.

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Автор: Александр Куницкий