В этом году должен быть принят акт, обеспечивающий такой запуск.

План мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии-2030 предусматривает запуск пилотного проекта электронной продажи билетов на пригородные поезда, и уже в этом году должен быть принят нормативно-правовой акт, обеспечивающий такой запуск.

Согласно плану мероприятий, которым располагает УНИАН, этим вопросом будет заниматься Министерство инфраструктуры, «Укрзализныця» и местные органы власти (два последних субъекта – по согласию).

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Также до 2022 года включительно должна быть проведена оценка всех направлений пассажирских железнодорожных перевозок для определения прибыльных и убыточных маршрутов.

Кроме того, органы власти должны разработать план развития потенциально прибыльных направлений.

Национальная транспортная стратегия

7 апреля 2021 года Кабинет министров принял план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии до 2030 года, предусматривающий разработку и внедрение действий для выполнения задач по улучшению конкурентоспособности и эффективности украинской транспортной системы.

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Автор: Павел Степанец