Власти обещают, что выход на маршрут трехсекционного Odissey MAX облегчит перевозку пассажиров в условиях карантина.

В Одессе собрали третий трамвай-гигант Odissey MAX.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем видеообращении к горожанам заявил заместитель городского головы Одессы Дмитрий Жеман.

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По его словам, сборка Odissey MAX на этой неделе завершена в мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс». В ближайшее время он выйдет на маршрут №7 – Суворовский район города, где из-за проблем с перевозкой пассажиров также запущено несколько спаренных вагонов.

Как подчеркнул Жеман, в условиях карантина Odissey MAX значительно разгрузит этот самый отдаленный от центра города район.

Odissey MAX: что о не известно

В 2019 году в Одессе был презентован первый трехсекционный трамвай, который сможет перевозить 280 пассажиров одновременно - вагон собственной сборки Odissey MAX - самый длинный в Украине.

В сентябре прошлого года был запущен второй такой 31-метровый состав.

Одесская область с 23 марта находится в "красной зоне" по распространению коронавируса, что предполагает ограничение численности пассажиром в транспорте.

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Автор: Лариса Козовая