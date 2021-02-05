Tesla Model 3 по итогам 2020 года является популярным электромобилем в мире.
Об этом сообщает EV Sales Blogspot в отчете по итогам 2020 года.
Читайте такжеTesla отзывает в США более 100 тысяч электромобилей
В 2020 году продажи Tesla Model 3 составили 365 240 штук — 12% общего объема рынка. Лидирует Model 3 с очень большим отрывом от конкурентов.
Ближайший соперник — китайский ситикар Wuling HongGuang Mini EV с долей рынка 4%, что в натуральном выражении соответствует 119 255 экземплярам.
Разрыв составляет почти 250 тысяч. В первую тройку также вошел Renault Zoe, который в 2019 году занимал восьмое место. Его продажи составили 100 431 единиц, что соответствует 3% рынка.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- Прибыль Tesla в 2020 году составила $721 млн. Компания впервые получила прибыль по итогам целого года.
- 3 февраля 2021 года стало известно о том, что Tesla Inc. отзывает примерно 135 тысяч седанов Model S и кроссоверов Model X из-за предполагаемых проблем с тачскринами.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram