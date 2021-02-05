В 2020 году продажи Tesla Model 3 составили 365 240 штук — 12% общего объема рынка.

Tesla Model 3 по итогам 2020 года является популярным электромобилем в мире.

Об этом сообщает EV Sales Blogspot в отчете по итогам 2020 года.

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В 2020 году продажи Tesla Model 3 составили 365 240 штук — 12% общего объема рынка. Лидирует Model 3 с очень большим отрывом от конкурентов.

Ближайший соперник — китайский ситикар Wuling HongGuang Mini EV с долей рынка 4%, что в натуральном выражении соответствует 119 255 экземплярам.

Разрыв составляет почти 250 тысяч. В первую тройку также вошел Renault Zoe, который в 2019 году занимал восьмое место. Его продажи составили 100 431 единиц, что соответствует 3% рынка.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

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Автор: УНИАН