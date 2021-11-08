Представители бизнеса считают, что необходимо не списывать вагоны по возрасту, а усилить контроль за их техническим состоянием.

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов до нормативного приведет к коллапсу на рынке грузовых перевозок и катастрофическому срыву отгрузки продукции. Это, в свою очередь, повлечет за собой падение поступлений в бюджет, потери рабочих мест и срыв проекта "Большая стройка". Поэтому необходимо не списывать вагоны по возрасту, а усилить контроль за их техническим состоянием.

Об этом говорится в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому от представителей ведущих отраслей экономики Украины, который подписали, в частности, ОП "Укрметаллургпром", ВООРТ "Федерация работодателей транспорта Украины", Украинской зерновой ассоциации, Всеукраинского конгресса фермеров, ГС "Аграрный союз Украины", ассоциация "Союз птицеводов Украины", УНПА "Укркокс", ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" и многие другие.

Как сказано в письме, приказ Министерства инфраструктуры, который предусматривает ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов до нормативного, приведет к одновременному списанию 75 тысяч вагонов, или 43% рабочего парка, уже к 2028 году.

"Парка, который останется, будет недостаточно для обеспечения перевозок по железной дороге. Дефицит лишь полувагонов составит около 38 тыс. ед. Учитывая, что сейчас ухудшаются операционные показатели УЗ (оборот полувагона уже составляет 7,3 суток), дефицит вырастет до 48 тыс. единиц. Существующие грузостроительные мощности не смогут компенсировать такой дефицит в данный промежуток времени", - сказано в письме.

По оценкам экспертов, для замещения 75 тыс. вагонов до 2028 года бизнесу нужно будет потратить 107 млрд грн, а значит – не будут профинансированы другие важные инвестиционные и социальные проекты.

"Искусственный долгосрочный дефицит грузовых вагонов, вызванный внедрением проекта приказа, приведет к росту цен на вагоны, а следовательно – к повышению затрат предприятий и снижению их конкурентоспособности, сокращению промышленного производства и экспорта, катастрофическому срыву отгрузки сырья и готовой продукции, потере рабочих мест и отчислений в госбюджет" , - отмечается в письме.

Также, подчеркивают подписанты, потери грузопотока железной дороги могут составить около 20%, или 60 млн тонн в год. В том числе – экспортных руды, зерна, угля для энергетики, и щебня для проекта "Большая стройка", что поставит под угрозу дальнейшее выполнение работ.

"К Проекту приказа не представлено никаких доказательств и расчетов, подкрепленных статистикой, в пользу того, что эксплуатация вагонов сверх нормативный срок является нецелесообразной. Мировая же практика показывает, что ведущие страны мира (США, страны ЕС) ориентируются на максимально возможное продление срока полезного использования вагонов", - объясняется в письме.

Именно поэтому подписанты призывают президента Владимира Зеленского не вводить никаких ограничений по сроку службы вагонов, зато – в кратчайшие сроки разработать и представить для публичного обсуждения документы, которые введут в Украине европейскую систему контроля технического состояния вагонов и их допуска к эксплуатации.

"Несмотря на сказанное, просим не допустить принятия решения, которое может поставить под угрозу экономическую безопасность через искусственный долгосрочный дефицит вагонов, и дать Кабинету министров поручение выработать эффективные альтернативные предложения относительно улучшения ситуации на рынке грузовых вагонов", - резюмируется в письме.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало сокращение до 2028 года срока эксплуатации грузовых вагонов до 22 лет. Для этого МИУ инициировало подписание Меморандума между УЗ, банками и вагоностроительными заводами, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

Автор: Иван Бойко