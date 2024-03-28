Сейчас пропуск грузовиков на пограничном пункте "Угринов-Долгобичув" осуществляется в обычном режиме.

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" возле границы Польши и Украины временно завершилось блокирование польскими протестующими движения грузовиков в обоих направлениях. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"По информации от польских коллег, на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" пропуск грузового транспорта осуществляется в обычном режиме. На пересечение границы здесь ожидают 120 грузовиков", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, польская сторона сообщила, что ритмичный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля.

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Пограничники просят водителей и перевозчиков учесть информацию.

Протесты на границе с Польшей

Как сообщал УНИАН, 26 марта пограничники дали советы гражданам по избежанию длинных очередей при пересечении польско-украинской границы, где продолжаются протесты фермеров, в связи с приближением Пасхи. При пересечении границы надо выбирать те пограничные пункты, где наблюдается наименьшая динамика движения.

В частности, для пересечения границы легковушками и автобусами путешественники чаще всего выбирают пункты пропуска "Краковец" и "Шегини". Поэтому перед этими пунктами пропуска наблюдается накопление транспорта. Наименьшая динамика движения наблюдается в "Смильнице", "Грушеве", "Раве-Русской" и "Угриневе".

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