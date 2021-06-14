Новая сервисная станция "Скания Одесса" была открыта в 2019 году.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в рамках рабочего визита в Одессу посетил сервисную станцию «Скания Одесса».

«Компания Scania известна во всем мире не только своими передовыми технологиями, но и стремлением изменить автоиндустрию, делая ее более экологичной путем сокращения выбросов CO 2 . Компания действительно вносит значительный вклад в глобальные усилия по снижению воздействия на окружающую среду», - отметил Тобиас Тиберг.

Новая сервисная станция «Скания Одесса» была открыта в 2019 году. Она оснащена современным оборудованием, что позволяет быстро и качественно проводить диагностику и ремонт грузовых автомобилей.

"Многие наши клиенты в Одесской области используют технику Scania на дорожных работах или в порту. Это значит, что сервис должен быть максимально оперативным, чтобы избежать потерь из-за простой техники. И мы обеспечиваем именно такое обслуживание. Клиенты ценят наш подход. Только за прошлый год мы поставили в Одесский регион около 50 новых грузовиков и 25 применяемых и продолжаем получать новые заказы», - комментирует Хокан Йюде, генеральный директор «Скания Украина».

В 2021 году Scania отмечает 130-летие компании. В Украине представительство компании действует с 1993 года, а с 1998 года появился официальный дистрибьютор - ООО «Скания Украина». За это время, с 1998 по 2020 гг. «Скания Украина» пополнила украинский бюджет на 97,78 млн евро в виде налогов и сборов.

По состоянию на 2021 год сеть состоит из 11 современных дилерских центров и покрывает всю территорию Украины. В Украине доля рынка Scania среди других европейских производителей техники в сегменте более 16 тонн в 2019 году составила 23%.

Компания готова и дальше развивать свой бизнес в Украине, инвестируя в создание сервисных центров, однако в последнее время сталкивается с препятствиями: исками от ООО «Клюква», представители которого необоснованно требуют взыскать со «Скания Украина» 123 млн грн за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Такая сумма соответствует объему инвестиций, необходимым в открытие сервисного центра. "Скания Украина" рассчитывает, что украинский суд сможет принять справедливое решение и средства будут инвестированы в экономику Украины, а не попадут предпринимателям с сомнительной репутацией.

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Автор: Иван Бойко