Ни Румынии, ни Болгарии, ни Турции, ни другим странам Черноморского региона не выгодно господство России.

Необходимо оперативно перезагрузить систему безопасности в Черном море и установить международный контроль над судоходством. Это важно и выгодно не только для Украины, но и для всех стран Черноморского региона.

Об этом заявил Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий, в интервью каналу Политека. Эксперт называет несколько факторов, которые помогут это сделать: консенсус мирового сообщества, международный контроль и собственный флот.

"Нам нужно уже сейчас говорить о том, что должен быть международный контроль за судоходством в Черном море, должна быть система обеспечения безопасности. Будет ли это НАТО, будет ли это какой–то общий флот или это будут какие-то другие действия - это уже детали, которые нужно обсуждать. Но их нужно обсуждать прямо сейчас. И вообще нужно перезагрузить систему безопасности в Черном море, потому что действующая система просто не действует".

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Украина своими решительными действиями в Черном море показала России, что одностороннее давление уже невозможно. "Если она каким-то образом будет осуществлять незаконное влияние на судоходство Украины, она получит такой же ответ от наших Вооруженных Сил. Украина - морское государство, и это морское государство не на словах, а на действиях".

По его словам, ни Румынии, ни Болгарии, ни Турции, ни другим странам Черноморского региона не выгодно господство России. "Им не нужна ситуация, когда Россия своими односторонними действиями будет решать, кто и как будет плавать в Черном море. Есть целая система международных органов, осуществляющих контроль за гражданским судоходством. Это ИМО, Международная ассоциация, которая напрямую влияет на этот рынок. Это и целый ряд других органов. Они должны осуществлять контроль".

Напомним, зерновая сделка завершилась 17 июля, что позволило Вооруженным силам Украины удачно ударить по российским кораблям и Крымскому мосту.

Как сообщалось, в течение августа из портов Большой Одессы вышли уже 4 судна с неаграрной продукцией через временный коридор, созданный ВСУ и Министерством инфраструктуры. Сейчас через коридор идут суда, которые были заблокированы в портах Украины с момента старта полномасштабной войны.