Сегодня в Украине отмечают День авиации - профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, а также работников авиапромышленности и транспорта.

Украина теоретически может восстановить сверхтяжелый транспортный самолет Ан-225 "Мрия", созданный в 80-е годы в СССР. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.

"С точки зрения инженерных возможностей, знаний, технологий и инструментария, этот самолет восстановить можно. Другой вопрос - насколько это будет дорого, сколько будет необходимо времени. Но это можно реализовать", - говорит специалист.

В то же время, вопрос экономической целесообразности Ан-225 остается открытым. "Должны быть честными. Еще до 22-го года самолет "Мрия" использовался преимущественно несколько раз в год. Основные грузы перевозились самолетами Ан-124 "Руслан"", - добавляет Богдан Долинце.

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Эксперт также рассказал о состоянии украинской военной авиации. По его словам, ракеты класса "воздух-воздух", которые используют наши МиГ-29, имеют дальность около 70 км. В современных условиях этого уже недостаточно.

В то же время, арсенал украинских самолетов был расширен за счет оружия западного производства. Ранее стало известно об адаптации МиГ-29 Воздушных сил к новым управляемым бомбам AASM.

Авиация Украины - последние новости

Напомним, во время массированного ракетного обстрела 26 августа Украина потеряла истребителеь F-16. По неподтвержденным данным, самолет был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot.

Позже стало известно, что США отказались отправлять в Украину гражданских специалистов для обслуживания F-16. Впрочем, в этом вопросе Киеву могут помочь европейские партнеры.

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