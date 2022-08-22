Новые правила в работе метро внедрены в связи с изменениями комендантского часа в Харьковской области.

Харьковский метрополитен в День Независимости Украины, 24 августа, не будет перевозить пассажиров.

Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.

Отмечается, что в связи с изменениями комендантского часа в Харьковской области, также изменен график работы метрополитена.

В частности, 22 августа и 23 августа метро будет работать до 18:00. 23 августа метрополитен начнет работу в 07:00.

"24 августа перевозки осуществляться не будут. С 25 августа метро будет работать с 07:00 до 18:00 (до отдельного распоряжения)", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине накануне Дня Независимости изменили время комендантского часа. 22 августа комендантский час начнется в 19:00 и продлится до 07:00. 23 августа комендантский час начнется в 19:00 и продлится полтора суток – до 07:00 25 августа.

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