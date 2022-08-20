Так, в течение Дня независимости комендантский час продлится полтора суток - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В Харьковской области с 22 августа увеличивается продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов.

Так, с 22 августа комендантский час продлится с 19:00 часов до 7:00 следующего дня.

Кроме того, в течение Дня независимости комендантский час продлится полтора суток - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Синегубов напомнил, что в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

"Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях – это наша безопасность", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области до сегодняшнего дня комендантский час длился с 22:00 по 06:00. Также сообщалось, что в Украине продлят срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: