Советник Офиса президента считает, что массированных обстрелов столицы не будет.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ответил на "страшилки" о том, что 24 августа Россия может готовить масштабные провокации в Украине и массированные артиллерийские обстрелы.

"Опасность, наверное, есть, хотя я скептически отношусь к массированным обстрелам или чему-то такому. Объясню почему. Россияне сейчас ищут пути к переговорам. А любая эскалация отбрасывает это назад", - рассказал он в эфире"Сніданку з 1+1".

Арестович добавил, что сейчас поднимать ставки - "очень большая глупость" с их стороны (России, - УНИАН.).

"Много заговоров будет, много угроз. Мы готовимся. Пренебрегать нельзя безопасностью. Если звучит сигнал воздушной тревоги, не игнорируйте эти несколько дней. Но я не верю в массированные обстрелы, особенно Киева", - подчеркнул советник ОП.

Он убежден, что провокации вокруг ЗАЭС - это попытка РФ вывести стороны на переговоры через такой "ядерный шантаж".

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе (22-28 августа) РФ может постараться сделать против Украины что-то "особо жестокое".

В столице, тем временем, запретили проведение массовых мероприятий в этот период. Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.

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