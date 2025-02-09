Эксперты выяснили, сколько топлива в среднем расходуют современные кроссоверы.

Расход топлива является важным фактором при выборе автомобиля для большого количества водителей. Современные модели чаще гораздо экономнее старых авто, но бывают и исключения.

Эксперты из What Car? определили три кроссовера, которые имеют самый высокий расход топлива в реальных условиях.

Чтобы проверить, сколько на самом деле расходуют топлива автомобили, эксперты регулярно проводят собственные тесты. В них различные модели проходят испытания в лабораторных условиях.

Видео дня

В этих тестах имитируют настоящий маршрут среднестатистического водителя, который включает городские и проселочные дороги, а также автомагистрали.

Перед тестом все автомобили взвешивают и накачивают их шины до рекомендуемого производителями уровня. Помимо этого климат-контроль устанавливают на 21 градус по Цельсию или на среднюю шкалу кондиционера. Все остальное электрооборудование выключается.

ТОП-3 кроссовера с самым высоким расходом топлива:

Audi SQ5 3.0 TFSI - 11,5 литра на 100 км Porsche Macan Turbo Performance Pack - 11,2 литра на 100 км Mercedes-AMG GLC 43 - 11,1 литра на 100 км

Audi SQ5 второго поколения оказался кроссовером с самым высоким расходом топлива. Производитель заявляет, что эта модель в среднем расходует 8,3 литра бензина на 100 км, но тест экспертов показал, что реальный расход топлива автомобиля в смешанном цикле составляет 11,5 литра на 100 км.

Какие кроссоверы имеют самый низкий расход топлива

Ранее британские эксперты определили 10 кроссоверов с самым низким расходом топлива в реальных условиях. Первые позиции в рейтинге заняли японские модели, которые расходуют менее 5 литров топлива на 100 км.

Вас также могут заинтересовать новости: