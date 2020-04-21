Вокруг Львова начали строить объездную дорогу
Начались работы по строительству объездной дороги вокруг Львова.
Об этом сообщает Укравтодор.
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Как отмечается, сейчас объездная города перегружена транзитным и городским транспортом — это создает пробки и приводит к уменьшению скорости движения транспорта до 20-30 км/час.
Для обеспечения пропуска транзитного транспорта, особенно грузового, к международным пунктам пропуска «Шегини», «Краковец», «Грушев», «Рава-Русская» и в смежные со Львовской областью, необходимо обеспечить кольцевое сообщение между основными государственными дорогами на расстоянии 20-40 км от Львова. Это позволит перенаправить значительную часть транзитных потоков в обход, без заезда на существующую объездную дорогу, сократить путь транзитного автотранспорта и время пребывания в дороге.
По информации Укравтодора, новая объездная будет формироваться из нескольких дорог государственного значения:
- Т-14-25 Николаев — Городок — Жовква — Каменка-Бугская — Бобрка;
- Н-09 Мукачево — Рахов — Богородчаны — Ивано-Франковск — Рогатин — Бобрка;
- М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка;
- и дороги местного значения О140504 Новые Стрелища — Ходоров.
Сейчас продолжаются работы на участке от М-06 Киев — Чоп, М-11 Львов — Шегини. Также уже готова проектная документация на ремонт еще двух участков дороги, в частности Городок — Повітно и Жовква — Каменка-Бугская. На указанных участках старт дорожных работ планируется уже в этом году