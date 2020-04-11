Криклий рассказал, поднимутся ли цены на билеты в поездах после карантина

По словам Криклия, «к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем».

«Укрзализныця» не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после отмены карантина и восстановления сообщения.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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«Тарифы еще не менялись... Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются», - сказал Криклий.

Он добавил, что «нам не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались им». «Это нам существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста», - добавил министр инфраструктуры.