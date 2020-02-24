Renault представила городской электрокар (фото)

Для Renault Twinzo Z.E. сохранена заднемоторная компоновка, так что электродвигатель приводит в движение только задние колёса.

Состоялась премьера электрической модификации сити-кара Renault Twingo с приставкой Z.E. Новинка сохранила функционал бензиновых компактов, однако вместо ДВС установлен 82-сильный (160 Нм) электромотор, а под полом смонтирована батарея ёмкостью 22 киловатт-часа. По городскому циклу WLTP City Twingo Z.E. может проехать без подзарядки 250 километров.

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Для Renault Twinzo Z.E. сохранена заднемоторная компоновка, так что электродвигатель приводит в движение только задние колёса. Как и предсказывали инсайдеры, 82-сильной электрической установкой «поделился» Smart EQ ForFour, однако тяговые батареи у сити-каров отличаются: Smart комплектуется литий-ионным аккумулятором ёмкостью 17,6 киловатт-часа, а для Twingo Z.E. адаптировали более производительный, на 22-киловатт-часа, пишет motor.ru.

Внешне и по салону электромобиль практически ничем не отличается от бензиновых Twingo: «экологическую чистоту» выдают только шильдики, аппликация на бортах, синие вставки на радиаторной решётке и особый скин панели приборов.

По «щадящему» городскому циклу WLTP City Twingo Z.E. способен проехать до 250 километров, однако в «обычном» режиме, включающем езду по шоссе, автономность падает до 180 километров. Зато электрокар способен разогнаться с места до 50 километров в час за 4 секунды и набирать максимальную скорость 135 километров в час.

От бытовой розетки Twingo Z.E. будет заряжаться с нуля до 100 процентов 13 часов 30 минут. От 3,7-киловаттного источника время зарядки сократится до 8 часов, а 7,4-киловаттный «суперчардж» уменьшит ожидание до 4 часов. От быстрой 11-киловаттной зарядки до 80 процентов можно подзарядиться за 2 часа 10 минут, а если найти 22-киловаттное устройство, то аккумулятор наполнится на четыре деления из пяти всего за 63 минуты. Электромобиль Twingo Z.E. будет предлагаться покупателям одновременно с бензиновыми версиями с «атмосферником» 1.0 и турбомотором объёмом 0,9 литра. Цены пока не объявлены: вероятно, прайс-лист обнародуют в ходе Женевского автосалона. Renault рассчитывает, что доля электрокаров в европейских продажах Twingo будет составлять от 15 до 30 процентов.

Для компании Renault сити-кар стал седьмой «зелёной» моделью после миниатюрного Twizy Z.E., хэтчбека Zoe, фургонов Kangoo Z.E. и Master Z.E., корейского седана Samsung SM3 Z.E. (электрический Fluence), а также китайского кроссовера City K-ZE. Следующей новинкой французского автопроизводителя станет бюджетный электромобиль под брендом Dacia — его концептуальную версию покажут уже на следующей неделе.