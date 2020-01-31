"Их интересует прибыль": министр инфраструктуры обвинил руководство УЗ в равнодушии к пассажирским перевозкам

"Укрзализныця" в рамках имеющейся структуры не заинтересована в развитии пассажирских перевозок и поддерживает их на минимально жизнеспособном уровне, отметил Криклий.

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, почему планируют разделить «Укрзализныцю» на три отдельные компании. Там считают, что сейчас структура «Укрзализныци» способствует тому, что менеджмент не заботится о пассажирских перевозках.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью журналу «НВ».

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«Когда у менеджмента показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, то им интересно развивать то, что выгодно. А это грузовые перевозки. И им абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит с пассажирскими. А должен быть конкретный менеджмент, который исключительно этим станет заниматься», — сообщил Криклий.

Для того, чтобы стимулировать развитие пассажирских перевозок их выделят в отдельную компанию, которая будет заниматься исключительно ими. Эта компания будет получать дотации из бюджета, потому что пассажирские перевозки убыточны. Грузовая компания останется прибыльной и будет платить дивиденды в бюджет.

«Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские — нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 млрд грн ($480-560 млн) в год. Это непрозрачный процесс», — отметил Криклий.

Как сообщал УНИАН, 22 января Мининфраструктуры Украины подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn меморандум о взаимопонимании

Гончарук заверил, что сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над «Укрзализныцей», поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

23 января Гончарук заявил, что правительство хочет отдать "Укрзализныцю" компании Deutsche Bahn в управление на 10 лет.

Планируется, что правительство Украины 5 февраля подпишет дорожную карту с Deutsche Bahn о планах сотрудничества с «Укрзализныцей» в этом году.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.