"Заявленной суммы в бюджете нет": эксперт прокомментировал планы Кабмина по обновлению дорог

Эксперт прокомментировал состояние украинских дорог и заявления действующего премьер-министра Украины относительно обновления 4 000 километров украинских дорог.

В бюджете предусмотрено лишь 66 млрд грн на обновление украинских дорог, на 20 млрд меньше, чем планирует привлечь правительство.

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Об этом сказал эксперт по вопросам транспорта Александр Кава, комментируя состояние украинских дорог и заявления действующего премьер-министра Украины относительно обновления 4 000 километров украинских дорог, передает "Обозреватель".

"Заявленной суммы, о которой говорили на презентации, 86 млрд в бюджете нет. Есть в бюджете только 66 млрд. Более того, эта сумма меньше той, которую закладывало правительство Гройсмана, поскольку в Украине с первого января 2018 года действует государственный дорожный фонд, который наполняется за счет акцизов. На 2020 год наполнение бюджета из этого фонда должно составлять уже 100%. Но во время голосования в бюджете господин Гончарук отыграл этот вопрос обратно. Что касается других источников финансирования, то есть договоры с европейскими банками, но стоит уточнить, что они тоже начали готовиться еще в конце 2018 года", - заявил Кава.