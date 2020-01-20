В Киевском метро объяснили, почему утром не работали станции "Житомирская" и "Академгородок"
09:41, 20 января 2020Транспорт
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В настоящее время движение поездов восстановлено в обычном режиме. Все станции метро работают для пассажиров.
Утром на "красной" ветке не работало несколько станций / фото УНИАН
В Киеве по техническим причинам не работали станции метрополитена «Житомирская» и «Академгородок».
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Об этом сообщается на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook.
«Красная линия. Движение «Лесная» - «Святошин». «Житомирская» и «Академгородок» не работают. Устраняется технеисправность на пути метрополитена», - говорится в сообщении. Отмечалось, что на устранение неполадок понадобится 15-20 минут.
Позже на странице коммунального предприятия появилось сообщение о том, что технические работы завершены. Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Все станции метро работают для пассажиров.
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