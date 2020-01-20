В Киевском метро объяснили, почему утром не работали станции "Житомирская" и "Академгородок"

В настоящее время движение поездов восстановлено в обычном режиме. Все станции метро работают для пассажиров.

В Киеве по техническим причинам не работали станции метрополитена «Житомирская» и «Академгородок».

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Об этом сообщается на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

«Красная линия. Движение «Лесная» - «Святошин». «Житомирская» и «Академгородок» не работают. Устраняется технеисправность на пути метрополитена», - говорится в сообщении. Отмечалось, что на устранение неполадок понадобится 15-20 минут.

Позже на странице коммунального предприятия появилось сообщение о том, что технические работы завершены. Движение поездов восстановлено в обычном режиме. Все станции метро работают для пассажиров.