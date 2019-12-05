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Завтра в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту

18:57, 05 декабря 2019
Транспорт
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В «Киевавтодоре» извиняются за временные неудобства / фото УНИАН

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Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», соответствующее решение принято в связи с продолжением текущего ремонта покрытия Северного моста.

В коммунальной корпорации отметили, что работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничение движения. Работать будут в направлении Троещины.

«Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет ограничено частично.

В «Киевавтодоре» извиняются за временные неудобства.

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Теги: #Киев#Северный мостпогода в Киеве