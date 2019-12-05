Завтра в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту
18:57, 05 декабря 2019Транспорт
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Ограничения будут действовать с 9.00 до 17.00.
В «Киевавтодоре» извиняются за временные неудобства / фото УНИАН
Завтра в Киеве с 9.00 до 17.00 будет частично ограничено движение на Северном мосту.
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Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», соответствующее решение принято в связи с продолжением текущего ремонта покрытия Северного моста.
В коммунальной корпорации отметили, что работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничение движения. Работать будут в направлении Троещины.
«Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет ограничено частично.
В «Киевавтодоре» извиняются за временные неудобства.
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