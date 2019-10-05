"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда к осенним праздникам

Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Укрзализныця назначила 10 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и Покрове Пресвятой Богородицы, дополнительные поезда будут курсировать на самых популярных направлениях - во Львов, Днепр, Одессу и Ужгород.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что до назначенных ранее поездов Киев - Львов, Киев - Днепр, Покровск - Харьков, Одесса - Днепр, Львов - Одесса и Сумы - Винница Укрзализныця добавила поезда Киев - Ковель, Киев-Ужгород, Киев - Николаев и Днепр - Львов.

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Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 12 и 14 октября. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 235/236 Киев - Ужгород 13 октября в 20:28 отправится с Киева и прибудет в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 14 октября поезд отправится в 18:15 и прибудет в столицу в 8:37.

Поезд № 161/162 Киев - Николаев будет курсировать 11 и 15 октября в Николаев, 10 и 14 - в Киев. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 4:35. Обратно - отправление в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Поезд № 275/276 Днепр - Львов во Львов будет курсировать 10, 12, 14 октября, в Днепр - 11, 13 и 15 октября. Из Днепра поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать во Львов в 11:24. Из Львова отправление в 14:13 и прибытие в Днепра в 8:36.

Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.