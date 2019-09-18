Mitsubishi анонсировала премьеру нового электрического кроссовера

На автосалоне в Токио, который откроется в конце октября, компания Mitsubishi покажет концептуальный кроссовер с гибридной силовой установкой.

Компания Mitsubishi опубликовал первое тизерное изображение своего нового кроссовера, который получит гибридную силовую установку. Официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Токио в октябре.

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В компании заявили, что машину оснастят электрическим полным приводом. Другие технические характеристики пока держатся в секрете, пишет Autonews.

По словам представителя японского бренда, автомобиль призван дать «возможность получать удовольствие от вождения одновременно с уверенностью и безопасностью при повседневной езде по городу». На самом тизерном изображении показана задняя часть машины со странными круглыми отверстиями, назначение которых пока неизвестно. Также пока неясно будет ли показан на мотор-шоу концепт будущего кроссовера или уже серийный вседорожник.

Последней премьерой Mitsubishi Motors стал рестайлинговый рамный внедорожник Pajero Sport. Автомобиль получил дизайн в стиле обновленного пикапа L200, с которым он построен на одном шасси. Внедорожник, выполненный в соответствии с фирменным направлением Dynamic Shield, обзавелся измененным, более спортивным бампером, узкой оптикой с новыми блоками светодиодных дневных ходовых огней, а также слегка модернизированной радиаторной решеткой.

На местном рынке полноприводный внедорожник уже доступен с 2,4-литровым дизельным турбомотором. Мощность агрегата составляет 181 лошадиную силу. Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для некоторых стран предусмотрен 2,5-литровый турбодизель с отдачей 136 л. с. и 209-сильный бензиновый двигатель V6 объемом 3,0 литра.