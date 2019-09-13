Новый пикап Volkswagen Amarok: стали известны характеристики и дата выхода
Пикап Volkswagen Amarok следующего поколения появится в 2022 году и разделит большинство узлов и агрегатов с новым Ford Ranger.
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Об этом со ссылкой на операционного директора немецкой марки Ральфа Брандштеттера сообщает издание CarSales, передает Autonews.
Напомним, ранее концерны Volkswagen и Ford объявили о создании глобального альянса, в рамках которого американский и немецкий автопроизводители займутся совместной разработкой легких коммерческих автомобилей и пикапов.
Что касается следующего Volkswagen Amarok, то Брандштеттер отметил, что в планы компании пока не входит гибридизация модели. По предварительным данным, пикап получит те же двигатели, что Ranger: 2,7-литровую бензиновую твин-турбо «шестерку» и трехлитровый дизельный V6.