Европейский суд признал дискриминационным дорожный сбор в Германии

Планы правительства Германии о введении платы за пользование автобанами - дискриминационные в отношении автомобилистов из других стран. Европейский суд в Люксембурге вынес решение в пользу Австрии.

Европейский суд во вторник, 18 июня, постановил, что планы правительства Германии ввести дорожный сбор за пользование немецкими автобанами нарушает права граждан ЕС и являются дискриминационными в отношении водителей из других государств. Судьи стали на сторону Австрии, которая подала иск в отношении планов Германии в октябре 2017 года.

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Как пишет “Немецкая волна”, Австрия среди всех стран ЕС была наиболее ярым критиком планов Германии ввести оплату за проезд по автобанам с 2019 года. Вена критиковала и считала дискриминационным тот факт, что немецким водителям стоимость проезда будет компенсироваться благодаря снижению налога на транспортные средства. А водители из соседних с Германией государств, таких как Австрия, Италия и Франция, не получат подобных возмещений и вынуждены будут платить полную стоимость.

Согласно планам правительства Германии, согласованными с Европейской Комиссией, все автомобилисты должны будут покупать специальные стикеры-"виньетки" (от французского vignette), чтобы использовать автобаны и дороги федерального значения в Германии. В то же время немецким водителям будут возвращать потраченные средства при уплате налога на автотранспортное средство, а владельцы автомобилей с низкими выбросами даже будут получать дополнительные налоговые преференции на сумму 100 миллионов евро в год.

Предполагалось, что водители будут иметь возможность приобрести стикеры сроком действия 10 дней, два месяца или один год. Их стоимость будет зависеть от размера автомобиля и объема выбросов. Ожидалось, что поступления от сбора составят 500 миллионов евро в год.