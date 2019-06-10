Skoda представила кроссовер для велосипедистов (фото)

Концептуальный кроссовер Skoda Karoq Velo укомплектовали моющей установкой и дроном для съемок путешествий с воздуха.

Компания Skoda представила кроссовер Karoq Velo, разработанный британском подразделением чешской марки. В процессе создания концепта специалисты провели исследование, опросив около 1500 велосипедистов.

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Опрос показал, что идеальному автомобилю для велосипедистов не хватает моющей установки для чистки как самого велосипеда, так и одежды ездока, пишет Autonews.

Кроме того, кроссовер оборудовали специальными креплениями, благодаря которым два аппарата можно перевозить на крыше и еще один — в багажнике. Плюс ко всему, в список оснащения вошел полный набор всех необходимых инструментов для устранения поломок

Наконец, Skoda Karoq Velo получил беспроводную точку доступа Wi-Fi, а также специальный дрон, при помощи которого можно снимать путешествия с воздуха.

Информации о силовой установке Skoda Karoq Velo нет. В линейку двигателей стандартного автомобиля входит пять силовых агрегатов: бензиновые 1,0 л (115 л.с. и 175 Нм) и 1,5 л (150 л.с. 250 Нм), а также дизельные 1,6 л (115 л.с. и 250 Нм) и 2,0 л (150 л.с. и 340 Нм, либо 190 л.с. и 400 Нм). С самым мощным мотором Karoq разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с, а его максимальная скорость равна 211 км в час.