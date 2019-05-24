Skoda представила первый в истории марки гибрид (фото)

Батарея емкостью 13 кВт/ч позволяет проезжать на электричестве до 55 км.

Компания Skoda представила обновленную модель Superb - машина стала первым в истории чешского автопроизводителя гибридом.

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После рестайлинга автомобиль получил внешность, обновленную за счет новых бамперов, переработанной оптики (впервые модель Skoda получила матричные фары), иной решетки радиатора, пишет kommersant.

В салоне появились новые варианты отделки, в оснащение вошли цифровая приборная панель, усовершенствованная мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфонов. Также расширен список доступных систем активной безопасности.

В линейку моторов Skoda Superb вошли бензиновые (150-сильный 1.5 TSI и 2.0 TSI на 190 и 272 л.с.), а также дизельные (120-сильный 1.6 TDI, 150-сильный 2.0 TDI Evo и 190-сильный 2.0 TDI) агрегаты. Двигатели сочетаются с механической и роботизированной коробкой передач, с передним и полным приводом.

Новой модификацией стала Skoda Superb iV — 218-сильный гибрид с 156-сильным бензиновым мотором 1.4 TSI, 115-сильным электромотором и 6-ступенчатым «роботом» DSG. Батарея емкостью 13 кВт/ч позволяет проезжать на электричестве до 55 км — в это время работает шумовой генератор E-noise, предупреждая окружающих о едущей машине.

Под суббрендом iV компания Skoda будет выпускать гибридные и электрические модели, а также развивать сопутствующую инфраструктуру — зарядные станции и онлайн-сервисы для владельцев электрифицированных автомобилей.

В продажу модернизированная Skoda Superb в кузовах лифтбек и универсал, в комплектациях Ambition, Style, Sportline и L&K поступит до конца 2019 года. Гибридная модель Skoda Superb iV выйдет на рынок в начале 2020 года.