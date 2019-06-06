Kia показала первое официальное фото нового кроссовера Xceed

Премьера нового кроссовера Kia XCeed, созданного на базе модели Ceed третьего поколения, состоится в июне 2019 года

Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера на базе модели Ceed третьего поколения — Xceed. Премьера новинки состоится в июне 2019 года.

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Внешность автомобиля разрабатывалась во франкфуртской студии южнокорейской марки под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома. В компании отметили, что увеличенный дорожный просвет и более низкая подушка сиденья обеспечивают спортивную посадку, но в то же время предоставляют улучшенный обзор из кабины, пишет Autonews.

Ранее в интернете появились шпионские фотографии, на которых Kia XCeed запечатлен без камуфляжа. Новинка получит совершенно другую переднюю часть кузова с измененными головными фарами, радиаторной решеткой иной формы, а также другим бампером. Кроме того, вседорожник будет отличаться от стандартного хэтчбека увеличенным клиренсом и пластиковой защитой нижней части кузова.

Kia XCeed разделит моторную гамму двигателей с обычным хэтчбеком, линейка которого в Европе включает наддувный трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1 литр с мощностью 120 л. с., а также 1,6-литровый 115-сильный дизель. Коме того, доступны наддувные «четверки» рабочим объемом 1,4 и 1,6 л, развивающие 140 и 200 л. с. соответственно.