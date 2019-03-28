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Kia представила два новых кроссовера (фото)

11:52, 28 марта 2019
Транспорт
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Детальной информации о Kia Mohave Masterpiece нет / фото Kia

Модель Mohave Masterpiece представляет собой прототип серийного Kia Mohave нового поколения. Автомобиль получил дизайн в стиле Kia Telluride и, как заявляет корейский автопроизводитель, технологичный интерьер, пишет kommersant.

фото Kia

Детальной информации о Kia Mohave Masterpiece и сроках появления серийного кроссовера нет.

фото Kia
фото Kia

Прототип SP Signature стал развитием показанного в 2018 году концепт-кара SP. Марка намерена сделать серийную модель по мотивам представленного шоу-кара. Премьера серийного компактного кроссовера в стиле Kia SP Signature состоится до конца 2019 года.

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Теги: #автомобиль#Kia