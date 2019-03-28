Kia представила два новых кроссовера (фото)

Модель Mohave Masterpiece представляет собой прототип серийного Kia Mohave нового поколения

Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.

Модель Mohave Masterpiece представляет собой прототип серийного Kia Mohave нового поколения. Автомобиль получил дизайн в стиле Kia Telluride и, как заявляет корейский автопроизводитель, технологичный интерьер, пишет kommersant.

Детальной информации о Kia Mohave Masterpiece и сроках появления серийного кроссовера нет.

Прототип SP Signature стал развитием показанного в 2018 году концепт-кара SP. Марка намерена сделать серийную модель по мотивам представленного шоу-кара. Премьера серийного компактного кроссовера в стиле Kia SP Signature состоится до конца 2019 года.