Kia представила два новых кроссовера (фото)
11:52, 28 марта 2019Транспорт
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Модель Mohave Masterpiece представляет собой прототип серийного Kia Mohave нового поколения
Детальной информации о Kia Mohave Masterpiece нет / фото Kia
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Модель Mohave Masterpiece представляет собой прототип серийного Kia Mohave нового поколения. Автомобиль получил дизайн в стиле Kia Telluride и, как заявляет корейский автопроизводитель, технологичный интерьер, пишет kommersant.
фото Kia
Детальной информации о Kia Mohave Masterpiece и сроках появления серийного кроссовера нет.
фото Kia
фото Kia
Прототип SP Signature стал развитием показанного в 2018 году концепт-кара SP. Марка намерена сделать серийную модель по мотивам представленного шоу-кара. Премьера серийного компактного кроссовера в стиле Kia SP Signature состоится до конца 2019 года.
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