Иск распространяется на всех, кто приобрел Apple MacBook с клавиатурой «бабочка» в семи штатах: Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Иллинойс, Нью-Джерси, Вашингтон и Мичиган.

Владельцы MacBook подали коллективный иск против Apple из-за ненадёжной конструкции клавиатуры с переключателями типа «бабочка».

В иске утверждается, что Apple в течение многих лет знала о проблемах с переключателями-бабочками, а её поэтапные изменения не решают основную проблему. Об этом сообщает The Verge.

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Иск распространяется на всех, кто приобрел Apple MacBook с клавиатурой «бабочка» в семи штатах: Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Иллинойс, Нью-Джерси, Вашингтон и Мичиган.

Иск включает случаи покупки MacBook в период с 2015 по 2017 год, MacBook Pro в период с 2016 по 2019 год и MacBook Air в период с 2018 по 2019 год. Иск включает 7 подклассов.

Истцы обвиняют Apple в нарушении нескольких законов в семи упомянутых выше штатах, в том числе Закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции, Закона Флориды об обмане и недобросовестной торговой практике и Закона Мичигана о защите прав потребителей. В настоящее время истцы не запрашивают общенациональное свидетельствование, но юридическая фирма, стоящая за иском, пригласила любого пройти опрос пострадавшего покупателя MacBook из США.

В чем суть поломки

Клавиатура с механизмом «бабочка» была тоньше, чем предыдущая версия конструкции клавиатуры со стандартными ножничными переключателями. Однако со временем многие пользователи MacBook обнаружили, что обновленная клавиатура Apple начинает сбоить, когда вокруг переключателей скапливаются даже мельчайшие частицы пыли.

Это приводило к тому, что клавиши казались «залипшими», не могли регистрировать нажатия клавиш или регистрировали многократное нажатие в результате одиночного нажатия.

Apple несколько раз улучшала конструкцию клавиатуры с механизмом «бабочка», но после всё новых жалоб всё же отказалась от проблемных переключателей в 2020 году.

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Автор: Елена Коваленко