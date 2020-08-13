Южная Корея сообщила сроки запуска связи 6G

По замыслу южнокорейского правительства, запуск новой технологии в начала 2026 года станет толчком для модернизации всей нынешней инфраструктуры страны.

Правительство Южной Кореи намерено запустить пилотный проект связи шестого поколения 6G уже в 2026 году.

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Об этом сообщает издание BusinessKorea со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Чунг Се-Кюна.

"Стратегия развертывания 6G базируется на развитии передовых технологий, обеспечении необходимых стандартов и регистрации патентов. Из бюджета Кореи на реализацию этого плана выделят 200 миллиардов вон (около 169 миллионов долларов) в течение 5 лет", - говорится в сообщении.

Что важно при развитии 6G

По словам корейского премьера, при развертывании сети правительство будет нацелено на решение 10 стратегических задач, среди которых особое внимание уделят высокой производительности и точности стандарта.

На что повлияет 6G

По замыслу южнокорейского правительства, запуск новой технологии в начала 2026 года станет толчком для модернизации всей нынешней инфраструктуры страны. В первую очередь изменения коснутся цифрового здравоохранения, коммуникаций, беспилотного транспорта, "умных городов" и разумного производства.

Что известно о связи 6G

Появление коммерческих сетей 6G ожидается только в 2030-х годах и пройдет еще немало времени до утверждения стандарта.

Вместе с тем в ноябре 2019 года в Китае официально заявили о начале работ, направленных на создание телекоммуникационных технологий шестого поколения.

По замыслу разработчиков, беспроводные сети связи 6G смогут обеспечить скорость передачи данных как минимум в 20 раз выше, чем 4G, открывая дорогу новым областям применения, включая самоуправляемые автомобили и дополненную реальность.

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