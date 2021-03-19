Компания POCO - суббренд китайской компании Xiaomi, раскрывает все больше информации о новом POCO X3 Pro. Смартфон должен стать новой версией бюджетного хита X3.
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Как сообщает 4PDA, менеджер индийского филиала бренда Анудж Шарма продемонстрировал стойкость дисплея устройства к механическим повреждениям.
В своём Twitter представитель компании опубликовал видеоролик с демонстрацией возможностей закалённого стекла Corning Gorilla Glass 6, которым оснастят экран. Модели устройства он не уточнил, но учитывая, что вендор уже анонсировал презентацию POCO X3 Pro, речь предположительно идёт именно о нём.
Corning Gorilla Glass 6 from Лилия Моргун on Vimeo.
Согласно видеоряду, фирменному защитному покрытию не страшны многократные падения на твёрдые неровные поверхности с высоты до одного метра и давление с усилием до 28 килограмм.
Анонс POCO X3 Pro еще не состоялся. Но ему приписывают 6,67-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и 48-мегапиксельную основную камеру.
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