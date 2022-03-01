В ближайшее время будет включено резервное вещание. А пока что Госспецсвязи советует смотреть украинское телевидение на региональных Мультиплекс МХ-5.

Концерн РРТ принимает меры для возобновления вещания в регионах после обстрела российскими захватчиками Киевской телевизионной башни на Дорогожичах.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, в ближайшее время будет включено резервное вещание.

"Российские оккупационные войска обстреляли телебашню в Киеве. В результате обстрела пострадала аппаратная. Временно не будет доступна трансляция каналов. Концерн РРТ принимает меры для возобновления вещания в регионах. В ближайшее время будет включено резервное вещание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5.

"Просим граждан воспользоваться поиском каналов на своем телевизоре, чтобы получить доступ к региональным каналам", - добавили в Госспецсвязи.

Никто из сотрудников телебашни в результате обстрела не пострадал.

Как сообщал УНИАН, 1 марта российские войска пытались ракетой сбить телебашню в Киеве, попали в Бабий Яр.

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