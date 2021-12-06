Премьера долгожданной четвертой части культового фильма в Украине состоится 22 декабря.

Компания Warner Bros. Pictures Украина опубликовала второй дублированный на украинском языке трейлер фильма "Матрица: Воскрешение".

Премьера долгожданной четвертой части культового фильма в Украине пройдет 22 декабря.

Новый трейлер содержит много отсылок к первой части фильма. Впрочем, сам сюжет до сих пор держится в тайне.

Режиссером научно-фантастического фильма выступила Лана Вачовски. Главе роли сыграли Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Ягья Абдул-Матин II, Нил Патрик Гаррис, Джессика Генвик, Приянка Чопра, Джонатан Гроф и другие.

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Музыку для четвертой "Матрицы" создали Том Тыквер и Джонни Клаймек, известные такое по своей работе над фильмами "Парфюмер: История одного убийцы" и "Облачный атлас".

""Матрица: Воскрешение" - долгожданная четвертая лента любимой франшизы от режиссера-новатора Ланы Вачовски. В новой части воссоединятся звезды предыдущих фильмов, Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, и исполнят культовые роли Нео и Тринити, которые сделали их знаменитыми!", - сообщили в Warner Bros.

Ранее уже вышел первый дублированный трейлер "Матрицы: Воскрешение". В нем показали, как будут выглядеть Нео и Тринити, а также появились несколько новых персонажей.

"Матрица-4": Что известно

В 2021 году фанаты "Матрицы" смогут увидеть долгожданное продолжение культовой фантастической трилогии. Главные роли фильма вновь достанутся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а режиссером по-прежнему будет Лана Вачовски. Ее сестра Лилли Вачовски на этот раз не участвовала в съемках.

Киану Ривз сообщал, что это будет "история о любви", и она не будет приквелом к оригинальной трилогии.

Премьера изначально была запланирована на конец мая 2021 года, однако в связи с тем, что съемки были приостановлены, ее несколько раз переносили. По действующему графику фильм должен выйти в декабре 2021 года.

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Автор: Александр Топчий