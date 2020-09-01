Согласно рассекреченной информации, Apple поставит от четырех до шести миллионов смартфонов с mmWave в 2020 году.

Новые смартфоны Apple получат отличающиеся друг от друга модули 5G.

Об этом в записке для инвесторов рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), сообщает издание Appleinsider.

Два стандарта 5G

Специалист полагает, что компания оснастит свои iPhone поддержкой двух стандартов 5G — высокочастотного диапазона mmWave и низкочастотного диапазона sub-6 ГГц.

Стандарт mmWave

При этом эксперт не сообщил подробностей относительно того, какие именно смартфоны получат поддержку того или иного стандарта. По версии журналистов, более продвинутый стандарт mmWave первым делом будет использоваться в топовых версиях iPhone 12 — моделях Pro и Pro Max.

Согласно рассекреченной информации, Apple поставит от четырех до шести миллионов смартфонов с mmWave в 2020 году, в 2021 году их количество увеличится до 25-35 миллионов единиц. «Мы полагаем, что из-за пандемии COVID-19 глобальных базовых станций миллиметрового диапазон 5G будет меньше, чем ожидалось», — заметил Мин-Чи Ко.

По словам инсайдера, на рынке компонентов для смартфонов с поддержкой связи пятого поколения наблюдается дефицит. В этой связи ожидается повышенная нагрузка на партнеров Apple, в частности, компанию Luxshare и ее дочернее подразделение Yuan.

Хронология событий

31 июля 2020 года компания Apple впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что iPhone 12 будут представлены с 12 по 18 октября.

21 августа 2020 года в Apple назвали дату выхода iPhone 12 и сразу же перенесли ее.

28 августа 2020 года СМИ узнали, чем удивит и сколько будет стоить iPhone 12 Pro Max.

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Автор: Елена Коваленко