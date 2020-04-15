Huawei представил флагманскую линейку смартфонов Honor (фото)

В новую линейку вошли три модели - базовая Honor 30, средняя Honor 30 Pro и топовая Honor 30 Pro+.

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, сегодня представил в Китае новую флагманскую линейку смартфонов Honor 30.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В нее вошли три модели - базовая Honor 30, средняя Honor 30 Pro и топовая Honor 30 Pro+, которые более доступными вариантами основных флагманов Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная особенность топовой модели Honor 30 Pro+ - основная камера, как у Huawei P40 Pro. Говоря точнее, Honor 30 Pro+ получил тот же главный модуль Ultra Vision на базе 50-мегапиксельного 1/1,28-дюймового сенсора IMX700 (эквивалент 23 мм, диафрагма F/1,9) с фазовым автофокусом Octa Phase Detection, но есть ли оптическая стабилизация пока неясно (DxOMark утверждают, что нет, но в официальных спецификациях она указана). Также в конфигурации тройной основной камеры Honor 30 Pro+ есть вспомогательные сверхширокоугольный фотомодуль на сенсоре разрешением 16 Мп (1/3,09 дюйма) с широкоугольным объективом (17 мм, F/2.2) и 8-мегапиксельный телефотомодуль (1/3,6″ дюйма, F/3,4, 125 мм) с оптической стабилизацией, обеспечивающий 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. Камера Honor 30 Pro+ позволяет записывать видео в разрешении 4К пр-и 60 кадрах в секунду с расширенным цветовым диапазоном.

"Специалисты французской лаборатории DxOMark уже опубликовали большой отчет по тестированию камеры. По итогам тестирования Honor 30 Pro+ получил 136 баллов за работу с фотографиями и 104 балла за видеосъемку, а общий результат составил 125 баллов, что обеспечило новинке второе место между лидером Huawei P40 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro", - подчеркивает издание.

Внешне Honor 30 Pro+ в целом копирует Huawei P40 Pro — тот же изогнутый экран с овальным вырезом под двойную фронтальную камеру в левом углу, разве только рамки чуть шире, насколько можно судить по изображениям, прямоугольный блок камеры в левом верхней углу тыльной панели, скругленные грани и стекло по обеим сторонам. Но все же есть заметное визуальное отличие — большой логотип бренда Honor на задней панели, который невозможно не заметить.

Аппаратным базисом Honor 30 Pro+ служит уже хорошо знакомая нам топовая 7-нм SoC Kirin 990 5G - на ней построены актуальные Huawei P40 Pro и стоящий на ступень ниже Honor View 30 Pro. Аппарат получил 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением 2340×1080 пикселей, с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц, частоты отклика сенсорного слоя 180 Гц и встроенным (ультразвуковым) сканером отпечатков пальцев. Другие ключевые характеристики у Honor 30 Pro+ тоже на высоком уровне: две конфигурации памяти (8/128 ГБ или 12/256 ГБ), аккумулятор емкостью 4000 мА-ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и беспроводной мощностью 27 Вт, Wi-Fi 6+ (скорость передачи данных до 2,4 Гбит/с) и стереодинамики.

Если между Honor 30 и Honor 30 Pro некоторые отличия есть, то Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ почти идентичны. Говоря конкретнее, у базового Honor 30 другая платформа - SoC Kirin 985 5G (хотя, судя по первым тестам, она не сильно уступает Kirin 990 5G). Экран у Honor 30 - 60-герцевая OLED-панель диагональю 6,53 дюйма разрешением 1080p FHD+ с врезанной в левый верхний угол одинарной камерой разрешением 32 Мп.

Также есть отличия в основной камере Honor 30, собранной из четырех модулей: главный - 40-мегапиксельный на сенсоре Sony IMX600 (1/1,7 дюйма), а аккомпанируют ему 8-мегапиксельный ширик, 8-мегапиксельный телевик с оптической стабилизацией и 2-мегапиксельная камера для съемки макро. В случае Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ отличая кроются в основной камере (конфигурация, как у Honor 30, но есть оптическая стабилизация в главном модуле, а ширик - 16-мегапиксельный), конфигурациях памяти и отсутствии у Honor 30 Pro поддержки беспроводной зарядки.

Смартфоны Honor 30 уже доступны для предзаказа в Китае, а фактические продажи стартуют 21 апреля. Цены на Honor 30 следующие:

Honor 30: 6/128 ГБ - $425, 8/128 ГБ - $450, 8/256 ГБ - $495

Honor 30 Pro: 8/128 ГБ - $566, 8/256 ГБ - $622

Honor 30 Pro+: 8/128 ГБ - $707, 12/256 ГБ - $778

Подробные технические спецификации всех трех новых смартфонов Honor 30 для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице. Также добавили в таблицу стартовую модель Honor 30S стоимостью от $340, которая открыла линейку Honor 30 две недели назад.