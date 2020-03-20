Приложение "Дія" уже загрузили почти 2 миллиона украинцев

Сейчас в приложении доступны цифровые водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія" за период с 6 февраля до 19 марта загрузили 1,9 миллиона украинцев.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Среди них более 1,3 миллиона пользователей мобильной операционной системы Android от компании Google и более 600 тысяч пользователей операционной системы iOS от компании Apple.

Согласно сообщению, сейчас в приложении "Дія" доступны цифровые водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт). В частности, за период с 6 февраля по 19 марта более 800 тысяч граждан получили оцифрованные права и почти 700 тысяч - техпаспорта.

Как сообщал УНИАН, более 10 миллионов клиентов крупнейшего украинского банка "ПриватБанк" теперь могут авторизоваться в приложении для оцифрованных документов "Дія" без необходимости устанавливать программу интернет-банкинга Privat24. Более 1,1 миллиона клиентов "ПриватБанка" уже зарегистрировались на портале "Дія".

Также 18 марта Министерство цифровой трансформации сообщило, что теперь на мобильном приложении "Дія" в тестовом режиме будет доступен цифровой студенческий билет. Приблизительно 6 тысяч студентов стационарной формы обучения тестирует е-билет.

Справка УНИАН. Приложение "Дія" - это специально разработанное приложение в рамках проекта по диджитализации государственных услуг, созданное для граждан Украины. В этом приложении можно будет хранить оцифрованные версии своих документов.